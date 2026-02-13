KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI | Kocaeli TOKİ Kura Sonuçları ve Hak Sahipleri İsim Listesi

Kocaeli TOKİ kura sonuçları için geri sayım başladı. 13 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle birlikte binlerce vatandaşın merakla beklediği hak sahipleri isim listesi belli oluyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kocaeli’de inşa edilecek 10.340 konut için asil ve yedek listeler noter huzurunda yapılacak çekilişle açıklanacak. Peki Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden öğrenilir? İşte tüm ayrıntılar…

KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI VE HAK SAHİPLERİ İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından Kocaeli TOKİ kura sonuçları ve asil yedek isim listesi iki farklı kanal üzerinden sorgulanabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KOCAELİ TOKİ EVLERİ HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Kocaeli genelinde toplam 10.340 konut inşa edilecek. İlçelere göre dağılım ise şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Merkez 4.800 Çayırova 500 Derince 90 Dilovası 1.750 Gebze 2.000 Körfez 1.200

TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİT DETAYLARI

Peşinat ve Vade Seçenekleri

Kampanya kapsamında 1+1 ve 2+1 konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânıyla satışa sunulacak. Peşinat ödemeleri sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılacak.

TOKİ Taksit Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay başlayacak.

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İnşa ve ihale süreci Kasım ayında başlayacak projede kura çekimi Şubat ayında tamamlanacak. Konut teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

