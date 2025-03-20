Kocaeli Üniversitesi'nde öğrencilere polis müdahalesi: Yaralılar var

Ekrem İmamoğlu’nun dün gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar, Kocaeli Üniversitesi’nde de devam etti. Üniversite öğrencileri, İmamoğlu’na destek amacıyla yürüyüş düzenlemek istedi ancak güvenlik güçleri yürüyüşe izin vermedi. Öğrencilere destek vermek amacıyla CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları üyeleri de destek için üniversiteye geldi.

Polisin sert müdahalesi sonucu protestoculara biber gazı ve tazyikli su sıkıldı, yaşanan arbedede bazı öğrenciler yaralandı.

Olayların ardından CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko üniversite önüne gelerek öğrencilere destek verdi. Öğrenciler , yaşananlara tepki göstererek, üniversite önünde oturma eylemi başlattı. Bölgedeki gerginlik devam ederken, öğrencilerin eylemlerini sürdürdüğü bildirildi.