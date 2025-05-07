Kocaeli Üniversitesi’nde ‘Beynelmilel’ sansürü: Öğrencilere müdahale edildi, film gösterimi engellendi

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, bugün 3 Mayıs Amfisi'nde, 4 gün önce hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in yazıp yönettiği Beynelmilel filminin gösterileceğini duyurmuştu.

Ancak filmin gösterimini engellemek için bugün amfi önü, 'temizlik çalışması' sebep gösterilerek kapatıldı.

ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE

Film izlemek için gelen öğrenciler amfiye alınmazken karşıdaki boş sınıfta film izlemek isteyen öğrencilere fakülte sekreteri M. A. müdahale etti.

"Bu etkinlik burada yapılmayacak" diyen fakülte sekreterine nedenini soran öğrenciler "Benden izin almadınız, siz etkinlik izni vermediğimiz öğrencilerin hakkını yiyiyorsunuz" cevabını aldı.

Güvenlikler ise film etkinliğinin gürültü yarattığını, eğitim-öğretimi engellediği için suç olduğunu iddia etti.

Kapıyı kapatmak isteyen öğrencilere izin vermeyen fakülte sekreteri M. A.'nın, kendisine etkinliğin neden yapılmadığını soran üniversite personellerine "Bunların amacı film izlemek değil, Sırrı Süreyya Önder'i anmak" dediği iddia ediliyor.