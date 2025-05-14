Kocaeli Üniversitesi’ne Spor Dostu Kampüs unvanı

Spor Dostu Kampüs Ödülleri, Recep Tayyip Üniversitesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sıralamada Erciyes Üniversitesi birinci olurken Hacettepe Üniversitesi ikinci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi üçüncü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi dördüncü, Ankara Üniversitesi ise beşinci sıraya yerleşti.

Törende, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

TOPLAM 98 BAŞVURU

YÖK’ün, “Spor Dostu Kampüs” projesi kapsamında Türkiye’deki 83 üniversitenin 98 kampüsünden başvuru alındığı belirtildi. Ön değerlendirmeyi geçen 66 üniversitenin toplam 77 kampüsünün, 57 akademisyenden oluşan bağımsız bir kurul tarafından detaylı şekilde incelenerek puanlandığı kaydedildi. Değerlendirmenin ardından, 47 üniversiteye ait 48 kampüsün başarılı bulunarak Spor Dostu Kampüs ödülü almaya hak kazandığı bildirildi.

KOCAELİ DE ÖDÜLE LAYIK

Spor Dostu Kampüs unvanı alan üniversitelerin arasında Kocaeli Üniversitesi’nin de yer alması dikkati çekti. Rektör Nuh Zafer Cantürk’ün, engelli öğrencinin tuvalet talebine verdiği tartışmalı yanıt ile gündeme gelen üniversitenin artık, “Spor Dostu Kampüs” unvanını kullanabileceği ifade edildi.

BİLAL ERDOĞAN DA TÖRENDE

Törene, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’ın da katıldığı öğrenildi. Törende yaptığı konuşmada Erdoğan, spor dostu kampüs baremini geçen üniversitelerin gençlerin doğru üniversite tercihi yapmalarında onlara yol göstereceğini düşündüğünü kaydetti.