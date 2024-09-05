Kocaeli Valisi Aktaş'ın kardeşi Antalya'da evinde ölü bulundu
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın Antalya'da yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan kardeşi Sinan Aktaş (49), evinde ölü bulundu.
Kaynak: DHA
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın Antalya’da yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan kardeşi hayatını kaybetti.
Sinan Aktaş'tan haber alamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulundu.
Öğle saatlerinde Aktaş'ın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki evine giden jandarma ekipleri, kapıyı açtıklarında Aktaş'ı yatak odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sinan Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’n