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Kocaeli Valisi Aktaş'ın kardeşi Antalya'da evinde ölü bulundu

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın Antalya'da yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan kardeşi Sinan Aktaş (49), evinde ölü bulundu.

Güncel
  • 05.09.2024 20:08
  • Giriş: 05.09.2024 20:08
  • Güncelleme: 05.09.2024 20:15
Kaynak: DHA
Kocaeli Valisi Aktaş'ın kardeşi Antalya'da evinde ölü bulundu
İHA

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın Antalya’da yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan kardeşi hayatını kaybetti.

Sinan Aktaş'tan haber alamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulundu.

Öğle saatlerinde Aktaş'ın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki evine giden jandarma ekipleri, kapıyı açtıklarında Aktaş'ı yatak odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sinan Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’n

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