Kocaeli ve Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Kaynak: AA
Kocaeli ve Düzce'de kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle Karamürsel ilçesinde sahil kesimi, yükselen dalgalar nedeniyle deniz suyuyla kaplandı.
İzmit ilçesinde de dalgaların sahil şeridini aşmasıyla sahil otoparkının bir bölümünü su bastı.
Etrafı suyla çevrilen bazı karavanlar ile araçlar, alanda mahsur kaldı.
Düzce'de dün gece etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi.
Kent merkezinde zaman zaman etkisini gösteren rüzgara sağanak eşlik ediyor.
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