Kocaeli ve Sakarya'da "eyyam-ı bahur" sıcakları etkili oldu

Kocaeli ve Sakarya'da yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan "eyyam-ı bahur" sıcaklarının etkisinden kurtulmak isteyenler, gölgelik alanlara sığındı.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sıcaktan bunalanlar, serinlemek için parklardaki ağaçların gölgelerini tercih etti.

Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin normal günlere göre azaldığı gözlendi. Termometreler ise öğle saatlerinde 40 dereceyi gösterdi.

Sokaktaki köpekler ve kuşlar da parklarda bulunan süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.