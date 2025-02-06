Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı: 12 kişi araçlarda mahsur kaldı

Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Yağış nedeniyle trafik ekipleri, Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarında, kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

SAMANLI DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETRE OLDU

İzmit ilçesinde Umuttepe bölgesi, Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkisini artırdı.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 30 santimetre ölçüldü.

Kent genelinde çok sayıda ekip karla mücadeleye karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücülerin, araçlarını yol kenarlarına park etmemeleri, kış lastiği ve zincir olmadan yüksek kesimlere çıkmamaları konusunda uyarıyor.

ARAÇLARINDA MAHSUR KALAN 12 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı'na çıkmak isterken yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 araçtaki 12 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, iş makineleriyle kara saplanan araçları bulundukları yerden çıkararak mahsur kalanları kurtardı.

Sakarya'da ise dün başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde ve şehir merkezinde aralıklarla devam ediyor.

Yağışın ardından kentin yüksek kesimleri ile Sakarya Üniversitesi kampüsü beyaza büründü.