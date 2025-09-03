Kocaeli - Yağ yüklü TIR devrildi; yol ulaşıma kapandı

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde devrilen yağ yüklü TIR’ın araçta sıkışan sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Hereke ilçesi Çelikköprü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden İ.Ç. yönetimindeki 41 AHG 506 plakalı madeni yağ yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü İ.Ç., itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin bölgede devrilen TIR’ı kaldırma çalışmaları devam ediyor.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera Nabi YAZICIKÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)