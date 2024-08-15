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Kocaeli’de 2 araçta 23 kilo bonzai ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 15.08.2024 10:32
  • Giriş: 15.08.2024 10:32
  • Güncelleme: 15.08.2024 10:33
Kaynak: İHA
Kocaeli’de 2 araçta 23 kilo bonzai ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 araçta yapılan aramada 23 kilo bonzai ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 46 bin 500 TL, 5 bin 200 dolar ve 900 Euro ele geçirildi.

Olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında 13 Ağustos tarihinde Gebze’de denetim gerçekleştirdi.

Jandarma ekiplerince 2 araçta yapılan aramada 23 kilo sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 46 bin 500 TL, 5 bin 200 dolar ile 900 Euro ele geçirildi.

Para ve uyuşturucuya el konulurken olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

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