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Kocaeli’de 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 30.11.2023 13:08
  • Giriş: 30.11.2023 13:08
  • Güncelleme: 30.11.2023 13:08
Kaynak: İHA
Kocaeli’de 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince 3 iş yerinde yapılan baskında 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce dün İzmit ilçesinde 3 iş yerinde arama yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramada 7 IBC tank içerisinde 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken, olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan 4 şahsa yönelik 5607 SKM suçundan işlem başlatıldı. 

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