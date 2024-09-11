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Kocaeli’de av tüfeği ile iş yerini kurşunlayan şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir iş yerini otomatik av tüfeği ile kurşunlayan şüpheli, aynı gün yakalanarak tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 11.09.2024 23:55
  • Giriş: 11.09.2024 23:55
  • Güncelleme: 12.09.2024 00:11
Kaynak: İHA
Kocaeli’de av tüfeği ile iş yerini kurşunlayan şahıs tutuklandı


Edinilen bilgiye göre, S.G. isimli şahıs, sabah saat 05.18’de yanında getirdiği otomatik av tüfeğiyle bir iş yerini kurşunladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından şüpheli kısa sürede av tüfeğiyle beraber yakalandı. İşlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen S.G., çıkartıldığı mahmekece tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi.

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