Kocaeli’de balıkçıların ağına elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi takıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balıkçıların ağına elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi takıldı. Cesedin kimliği henüz tespit edilemedi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.
Ömer Türkçakal Bulvarı yakınında avlanan balıkçıların suya bıraktıkları ağa, el ve ayakları bağlı halde erkek cesedi takıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler, cesedi karaya çıkardı.
Olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.