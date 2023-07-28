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Kocaeli’de Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 28.07.2023 13:39
  • Giriş: 28.07.2023 13:39
  • Güncelleme: 28.07.2023 13:39
Kaynak: İHA
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Kocaeli’de Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir evde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde ihbar üzerine Körfez’de bulunan bir evde arama gerçekleştirdi.

Evde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 

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