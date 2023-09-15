Kocaeli’de çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Yangının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. Ciddi bir beklentimiz yok hazırlığımız mevcut, eğer gece saatlerinde başka bir gelişme olursa hava müdahalesine yine devam edeceğiz. Buna ilişkin hazırlıklarımız tamam” dedi.





Edinilen bilgiye göre, 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Camidüzü köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler etrafa yayılırken, yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangını fark eden köylüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sarp arazi sebebiyle yangına ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine bölgeye iş makineleri ve yangın helikopteri sevk edildi. Helikopter defalarca sorti yaparak yangına müdahale etti. İş makineleri ise itfaiye araçlarına yol açtı. Ekipler metrelerce hortum atarak yangına müdahale etti. Havadan ve kardan 4 saatlik çalışma neticesinde yangının büyük bir kısmı kontrol altına alındı. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.



“Yangının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz”

Yangın bölgesine incelemede bulunan ve ekiplerden bilgi alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Başiskele ilçemizde akşam saatlerinde Camidüzü mevkiinde henüz sebebi belirlenemeyen bir orman yangını meydana gelmiştir. Bunun üzerine hemen, itfaiye, orman teşkilatımız, AFAD ve belediyelerimiz derhal tarafımızdan aranarak harekete geçirilmiş ve süratli bir müdahale yapılmıştır. Ancak bölgenin sarp ve erişilmez olması dolaysıyla hava desteği istenmiştir. Bunun üzerine bir helikopter aracılığıyla hava kararana kadar birçok kez sorti gerçekleştirilmiştir. Yangının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. Ciddi bir beklentimiz yok hazırlığımız mevcut, eğer gece saatlerinde başka bir gelişme olursa hava müdahalesine yine devam edeceğiz. Buna ilişkin hazırlıklarımız tamam. Gerek Orman Müdürlüğümüz gerek AFAD Başkanlığımızdan istişare ve koordinasyon yapılmış durumda. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, bir kez daha vatandaşlarımıza dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarımızı hatırlatmak istiyoruz. Şuan itibariyle net bir alan ölçümü yapmadık, gece koşullarında bir alan ölçümü gerçekleştirmedik, fakat geniş bir alan olduğunu düşünmüyoruz.” dedi.