Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kocaeli’de denizde ceset bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balıkçılar tarafından denizde cesedi bulundu. Cesedin kimliği henüz tespit edilemedi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 05.12.2024 12:33
  • Giriş: 05.12.2024 12:33
  • Güncelleme: 05.12.2024 12:33
Kaynak: İHA
Kocaeli’de denizde ceset bulundu
Fotoğraf: İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişinin denizde cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, balıkçılar suda hareketsiz haldeki kişiyi görünce durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler sevk edildi.

Sudan çıkarılan cesedin kimliği ise henüz tespit edilemedi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol