Kocaeli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışı tedbiren yasaklandı. Valilik, kuzeyli yönlerden 50–75 km/saat hızında fırtına beklendiğini belirterek, yasağın gece saat 24.00’ten bugün 15.00’e kadar uygulanacağını duyurdu.

Güncel
  • 12.01.2026 04:39
  • Giriş: 12.01.2026 04:39
  • Güncelleme: 12.01.2026 05:17
Kaynak: AA
Kocaeli’de fırtına tedbiri: Motosiklet ve scooterlara geçici yasak
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Kocaeli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren rüzgarın, kentte kuzeyli yönlerden fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda, motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin gece saat 24.00 ile bugün saat 15.00 arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

