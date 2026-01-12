Kocaeli’de fırtına tedbiri: Motosiklet ve scooterlara geçici yasak
Kocaeli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışı tedbiren yasaklandı. Valilik, kuzeyli yönlerden 50–75 km/saat hızında fırtına beklendiğini belirterek, yasağın gece saat 24.00’ten bugün 15.00’e kadar uygulanacağını duyurdu.
Kaynak: AA
