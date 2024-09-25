Kocaeli’de içme suyunun karşılandığı barajda su seviyesi düştü

Kocaeli’nin su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 30 olarak ölçüldü.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü, kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılanndığı Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı’na ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, barajda, yüzde 30 dolulukla 15 milyon 370 bin metreküp su bulunuyor.

Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda geçen yılın eylül ayında doluluk, yüzde 53 ile 27 milyon 30 bin metreküp olarak ölçülmüştü.

SAPANCA GÖLÜ'NDEN SU TAKVİYESİ YAPILIYOR

Yağışların azlığı ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde devam etmesi nedeniyle barajda bulunan su seviyesi hızla düşerken, Sapanca Gölü’nden haziran ayı itibarıyla başlayan su takviyesinin devam ettiği öğrenildi.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajı ise toplam 22 milyon 590 bin kapasiteli. Barajdaki su seviyesi bugün itibarıyla 12 milyon 50 bin metreküp suyla yüzde 53 olarak ölçüldü.