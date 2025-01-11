Kocaeli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kocaeli'de 2 aracın kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kandıra ilçesi Seyitaliler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 54 VK 368 plakalı araç ile 41 AVC 512 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 54 VK 368 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Sude Tamir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta bulunan ve yaralanan Elif T. (11), Hatice T. (43), Medine Ş. (13), Gürkan Ş. (10) ve araç şoförü Şinasi T. (44) sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.