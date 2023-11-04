Kocaeli’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.



Olay, İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı’nda gerçekleşti. 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşmesiyle 18 yaşındaki C.K., 4 yerinden bıçaklayarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Olaya karışan 3 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin konuya ilişkin incelemesi devam ediyor.