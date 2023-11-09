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Kocaeli’de iki halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 09.11.2023 14:20
  • Giriş: 09.11.2023 14:20
  • Güncelleme: 09.11.2023 14:20
Kaynak: İHA
Kocaeli’de iki halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeki halk otobüsü aniden yavaşlayan bir diğer halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Körfez Mahallesi D-100 yan yol Kandıra Sapağı mevkiinde medyana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan İ.G. idaresindeki halk otobüsü aninden yavaşlayan T.A. hakimiyetindeki marka halk otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle halk otobüsündeki S.B (27) isimli yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.B ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Halk otobüsü sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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