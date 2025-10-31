Kocaeli’de kadın cinayeti: Ramazan Gökmen isimli erkek evli olduğu kadını katletti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Ramazan Gökmen (48), evli olduğu Binnur Gökmen'i (46) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi.

Binnur Gökmen'i bıçaklayarak katleden Ramazan Gökmen, kendisini de karnından ve vücudunun 3 yerinden bıçakladı.

Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Binnur Gökmen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Ramazan Gökmen ise ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Binnur Gökmen'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası morga kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.