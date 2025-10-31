Kocaeli’de kadın cinayeti: Ramazan Gökmen isimli erkek evli olduğu kadını katletti
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 46 yaşındaki Binnur Gökmen, evli olduğu Ramazan Gökmen tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Saldırının ardından kendisini de bıçaklayan Ramazan Gökmen ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Ramazan Gökmen (48), evli olduğu Binnur Gökmen'i (46) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 10.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi.
Binnur Gökmen'i bıçaklayarak katleden Ramazan Gökmen, kendisini de karnından ve vücudunun 3 yerinden bıçakladı.
Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Binnur Gökmen’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Ramazan Gökmen ise ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Binnur Gökmen'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası morga kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.