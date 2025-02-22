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Kocaeli’de kar etkili oluyor

Ajans Haberleri
  • 22.02.2025 13:02
  • Giriş: 22.02.2025 13:02
  • Güncelleme: 22.02.2025 13:02
Kaynak: DHA
Kocaeli’de kar etkili oluyor

Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT,(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ’de kar yağışı, 2 gündür aralıklarla devam ediyor. Kuzey Marmara ve TEM otoyolları ve şehir içi yollarda ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Kentte 2 gündür etkisini gösteren kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde daha etkili olurken, merkezde de zaman zaman şiddetini artırıyor. Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoyolu ve şehir içi yollarda ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Beyaz örtüyle kaplanan kentte yaşayanlar da karın keyfini çıkardı. (DHA)

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