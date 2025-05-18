Kocaeli’de kayalıklarda erkek cesedi bulundu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde sahilde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında 4 Temmuz Mahallesi Plaj Yolu Caddesi’nin sahil kısmında meydana geldi. Sahildeki kayalıklarda bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili incelme başlattı.