Kocaeli’de kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş makinesinin altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve gaz dağıtım şirketi ekipleri gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi.
Olay, İstasyon Mahallesi 1445/4 Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin altyapı çalışması sırasında, bölgeden geçen doğalgaz hattı borusunda delik oluştu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve gaz dağıtım şirketi ekipleri gönderildi. Ekipler, gazı kesmek için çalışma gerçekleştirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.