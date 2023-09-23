Kocaeli’de orman yangını

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

Kocaeli’deotluk alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.

Gebze ilçesi Pelacitli Köyü’nde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı.

Kısa sürede yangın büyürken gökyüzü dumanla kaplandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.