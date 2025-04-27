Kocaeli’de otomobil bariyere çarptı; 2 ölü

Ardacan UZUN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyere çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-605 kara yolunun İzmit ilçesi geçişi Çubukluosmaniye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kandıra istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 SH 736 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerin bir kısmı yerinden söküldü. Demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan Mustafa Ören (37) araçta sıkıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü ile Mustafa Ören'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkartılan 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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