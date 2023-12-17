Kocaeli’de palet deposunda yangın

Kocaeli’nin Çaıyorva ilçesinde bulunan bir palet deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



Edinilen bilgiye göre, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi’ndeki bir palet deposunda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında dumanlar gökyüzünü kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.