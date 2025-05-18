Kocaeli’de sağanak etkili oldu

Kocaeli’de rüzgar ve sağanak etkili olurken, şehrin üstünü kısa süreli kara bulutlar kapladı.

Hava sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü Kocaeli’de, rüzgarla birlikte etkili olan sağanak yağış, Derince ilçesinin yüksek kesimlerinde zaman zaman şiddetini artırdı. Yaklaşık yarım saat süren yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Özellikle İzmit’in üzerinde etkili olan kara bulutlar, kenti kısa süreliğine karanlığa bürüdü.

Ayrıca, Derince’nin bazı noktalarında yollar suyla kaplanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.