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Kocaeli’de sis etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 28.01.2025 10:01
  • Giriş: 28.01.2025 10:01
  • Güncelleme: 28.01.2025 10:01
Kaynak: İHA
Kocaeli’de sis etkili oldu

Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sis etkili oldu.

Yüksek kesimlerde etkisini artıran sis sebebiyle bazı noktalarda göz gözü görmedi. Kent merkezinin yanı sıra çevre yollarında da sis, trafikte görüş mesafesini etkiledi.

Trafik ekipleri, sürücülere takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıda bulundu. Sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, ulaşımda olumsuz bir durum yaşanmadı.

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