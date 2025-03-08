Kocaeli’de TOKİ'ye ait inşaat alanında doğalgaz boru hattı delindi

Kocaeli’de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) şantiye alanında kazı çalışmaları sırasında doğalgaz ana hattı delindi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Körfez'de İlimtepe Mahallesi’ndeki TOKİ inşaat alanında meydana geldi.

Kazı çalışması yapıldığı sırada doğalgaz boru hattı delindi. Gaz açığa çıkarken, işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve doğalgaz dağıtım şirketlerine bağlı ekipler sevk edildi.

Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, işçiler bölgede uzaklaştırıldı.

Doğalgaz hattının onarımı için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.