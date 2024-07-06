Kocaeli’de yollar nehre döndü

Kocaeli’de aniden bastıran sağanak yağmur sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklar ise adeta nehre döndü.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar edata nehre dönerken yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Alışverişe çıkarken sağanak yağışa yakalanan bazı vatandaşlar tentenelerin altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

Kimileri de yağışa rağmen yoluna devam etti. Yağış sebebiyle alışveriş mağazasında bulunan eşyalar ise sular altında kaldı.