Kocaeli’deki 60 yıllık fabrika kapanıyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Dilovası İzocam taşyünü tesisi üretimi sonlandırma kararı aldı.

Kocaeli Barış gazetesinden Mehmet Çabukel’in haberine göre İzocam’ın ilk tesisi konumunda olan Dilovası İzocam taşyünü tesisi 60 yıllık serüvenin ardından kapanacak.

Bugün (26 Kasım Çarşamba) firma yöneticileri tarafından çalışanlara, üretimin 28 Aralık tarihinde sona ereceği ve fabrikanın kapanacağı bildirildi.

Fabrikanın kapanacağı haberinin bildirilmesinin ardından Dilovası İzocam çalışanları arasında kaygılı bir hava oluştu.

Tazminat ve primler ile ilgili soru işaretleri ise firma yetkililerinin Kristal-İş Sendikası ile önünüzdeki günlerde yapacağı görüşmelerin ardından netleşecek.

Tesiste 106 çalışan bulunuyor.

1965’TE KURULMUŞTU

1965 yılında Koç Holding bünyesi altında kurulan ve 2006 yılında Compagnie de Saint-Gobain S.A ve Kuveyt­li iş insanı Kutayba Yusuf Ah­med Algham ortaklığına satılan İzocam’ın Kocaeli’de Gebze ve Dilovası’nda olmak üzere iki adet üretim tesisi bulunuyor.

1965 yılında Dilovası’nda kurulan izocam taşyünü tesisi, firmanın ilk tesisi olma ünvanını taşıyor. 1982 yılında kurulan diğer tesis ise Gebze’de panel üretimi yapıyor.