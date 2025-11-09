Kocaeli’deki iş cinayeti: Hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri tamamlandı
Dilovası’nda Ravive Kozmetik adlı parfüm doldurma işletmesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2’si çocuk 6 kadın işçinin otopsi işlemleri İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda tamamlandı. Cenazeler, defin işlemleri için Kocaeli’ne gönderildi.
Kâr hırsı-denetimsizlik-cezasızlık zincirine eklenen son halka Kocaeli Dilovası oldu.
Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesinde meydana gelen patlamada 2’si çocuk 6 kadın işçi hayatını kaybetti.
Öte yandan hayatını kaybeden Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Tuğba Taşdemir (18), Şengül Yılmaz (55), Esma Dikan ve Hanım Gülek'in (65) otopsi işlemleri İstanbul'da yapıldı.
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Polis ekipleri Adli Tıp Kurumu önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, ölenlerin yakınları da kurumun dışarısında otopsinin tamamlanmasını bekledi.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 kişinin cenazesi defin işlemleri için tekrar Kocaeli'ne götürüldü.