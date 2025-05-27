Kocaeli’deki kazada hayatını kaybeden Düzceli sürücü toprağa verildi

Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Güner Seisoğlu, Düzce’de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sakarya’dan Kocaeli istikametine seyir halinde olan Düzce Belediyesi’nden emekli Güner Seisoğlu’nun kullandığı 81 FH 919 plakalı kamyon, bir tıra arkadan çarptı. Düzceli sürücü Seisoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından Düzce’ye getirilen Güner Seisoğlu’nun cenazesi Şehitlik Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Düzce Belediyesi’nden emekli olan Güner Seisoğlu’nun oğlunun 2 hafta sonra düğünü olduğunu aktaran akrabası ardından cenaze namazını kıldırdı.