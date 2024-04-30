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Kocaeli’den çaldığı minibüsle İstanbul’da yakalandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde minibüs çalarak kayıplara karışan 2 şüpheli operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ajans Haberleri
  • 30.04.2024 21:56
  • Giriş: 30.04.2024 21:56
  • Güncelleme: 30.04.2024 21:56
Kaynak: İHA
Kocaeli’den çaldığı minibüsle İstanbul’da yakalandı


Edinilen bilgiye göre, 19 Nisan tarihinde Körfez ilçesinde Hyundai marka minibüs çalındı. Araç sürücüsünün ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin araştırmaları neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların H.B. ve S.E. oldukları, çaldıkları aracı İstanbul’a götürdükleri tespit edildi. Polisin operasyonu neticesinde olayı gerçekleştiren H.B., Körfez ilçesinde, S.E. ise İstanbul’da çalınan minibüsle birlikte yakalandı.
Minibüs sahibine teslim edilirken 2 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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