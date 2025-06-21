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Kocaeli’den kadroya takviye geldi

Spor
  • 21.06.2025 06:00
  • Giriş: 21.06.2025 06:00
  • Güncelleme: 21.06.2025 06:00
Kaynak: Spor Servisi
Kocaeli’den kadroya takviye geldi
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor,, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Aleksandar Jovanovic. Kulübümüz, futbolcu Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, imza törenine kulüp başkanı Recep Durul'un da katıldığı bildirildi. 32 yaşındaki tecrübeli kaleci, 2024-2025 sezonunda Partizan formasını 46 maçta giydi.

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