Kocaeli’den kadroya takviye geldi
Kaynak: Spor Servisi
Spor Servisi
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor,, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Aleksandar Jovanovic. Kulübümüz, futbolcu Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, imza törenine kulüp başkanı Recep Durul'un da katıldığı bildirildi. 32 yaşındaki tecrübeli kaleci, 2024-2025 sezonunda Partizan formasını 46 maçta giydi.