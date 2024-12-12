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Kocaeli’nde 1 kilo 824 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 12.12.2024 23:43
  • Giriş: 12.12.2024 23:43
  • Güncelleme: 12.12.2024 23:43
Kaynak: İHA
Kocaeli’nde 1 kilo 824 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli’nin Körfez ve Derince ilçelerinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 1 kilo 824 gram sentetik kannabinoid ve 504 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik Derince ve Körfez ilçelerinde çalışma başlatıldı.

Olaya ilişkin uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken A.C., D.B. ve Z.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilo 824 gram sentetik kannabinoid ve 504 adet sentetik ecza ele geçirildi.

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