Kocaeli’nde 77 milyon liralık MESEM usulsüzlük davası başladı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programı üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 77 milyon TL’lik kamu zararı iddiasıyla ilgili 118’i Kocaeli’nden olmak üzere toplam 206 sanığın yargılanmasına dün Kocaeli 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından açılan Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Programı’nda 1 Ocak 2022- 30 Kasım 2023 tarihleri arasında usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. Kamunun zarara uğratıldığına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişi geçen yıl mayıs ayında suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma geçen şubat ayında tamamlandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında Kocaeli merkezli İstanbul, Diyarbakır, Hatay, Bingöl, Manisa ve Samsun’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8’i tutuklu, okul müdür yardımcısı S.K. ile dernek yöneticisi T.S.’nin firari olmak üzere toplam 206 sanık hakkında kamuyu 77 milyon 706 bin lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame hazırlandı.

YARGILAMA BAŞLADI

118’i Kocaeli’nde ikamet eden 206 sanık hakkındaki yargılama, dün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. İlk gün 8'i tutuklu 48 sanığın dinlenmesine karar verildi.

Duruşmada dinlenen danışmanlık firmasında temizlik personeli tutuklu sanık Nilüfer Devrent, “Hiç kimseyi tanımıyorum. Bilgisayar dahil kullanmayı bilmiyorum. Okul müdürü ile arkadaştık. Asgari ücretle çalışan kendi halinde bir insandım” dedi.

''PARAYI ALANLAR FİRMALARIN KENDİSİ AMA BİZ SUÇLUYUZ''

Danışmanlık firması personeli tutuklu sanık Erkut Başak, “2022 yılının sonuna doğru teşkil yayınlandı biz de bu alanda danışmanlık yapmak istedik. Atatürk Lisesi ile görüştük. Evrakları hazır olan firmalarla ilgili başvuru yapabileceğimizi söylediler. Firmalarla görüştük, bizzat kendileri hazırladı evrakları. Onay geldikten sonra firmalara ödemeler yapıldı. Bize de fatura karşılığı komisyon ücretleri yatırıldı. Bizim burada hiçbir suçumuz yok. Evrakları bizzat firma kendileri hazırlıyor. Onaylayan okul ve Milli Eğitim. Parayı yatıran İzmit Müdürlüğü, parayı alanlar firmaların kendisi ama biz suçluyuz. Firma bize neyi verirse onları baz alırız’’ diye konuştu.

''BURAYA YANLIŞLIKLA DÜŞTÜĞÜMÜ DÜŞÜNÜYORUM''

Danışmanlık şirketine firma yönlendirdiği belirten tutuklu sanık İbrahim Halil Başaran savunmasında, “Ben buraya yanlışlıkla düştüğümü düşünüyorum. Ben daha önce Kocaeli’ye gelmiş değilim. Avukat A.D.’yi tanıyorum ama o kişinin yaptığı işlemle ilgili herhangi bir bilgim yok. Bu adam MESEM’den faydalanmış ve 1 milyon 718 bin lira almış, faydalandığı kişi sayısı 56. Program başlamadan 6 ay önce savcılık bana gönderdiği 300 lira için tutuklama kararı verilmiş. O 300 liranın da MESEM ile alakası yoktur. Evrakların hiçbirisinde imzam, parmak izim yok. Ben tamamen mağdur oldum. Haksız kazanç sağlayan firma sahipleridir. Onlar neden dolandırıcılıkla suçlanmıyor?” dedi.

Öte yandan diğer kişilerin savunmasının dinlenmesinin ardından mahkeme 7 tutuklu sanığın tahliye talebini reddederken, tutuklu sanık İ.H.B.’nin tahliyesine hükmetti.

Ayrıca mahkeme adli kontrolle yargılanan tüm sanıkların bu tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Birinci duruşmanın ikinci oturumu pazartesi günü görülecek.