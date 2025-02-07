Kocaeli’nde motokuryelere trafiğe çıkma yasağı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurt genelinde başlayan kar yağışı devam ederken, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Kocaeli'nde yoğun kar yağışı sebebiyle kuryelerin trafiğe çıkması saat 12.00’ye kadar yasaklandı.

Kocaeli Valiliği'nce yapılan duyuruda, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının devam edecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı cuma günü saat 12.00’ye kadar uzatılmıştır" denildi.