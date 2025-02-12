Kocaeli’nde U-18 maçında 11 oyuncuya kırmızı kart

Yeşil sahalardaki şiddet devam ediyor. Kocaeli’de hakeme bıçakla saldıran 16 yaşındaki gencin ardından yine Aynı kentte U-18 Ligi 1. Küme C grubunda mücadele eden Dilovası Belediyespor ile Gebze Sultan Orhan Spor karşılaşmasında sporcular birbirine girdi.

Hakem, 11 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Her iki takımın oyuncu sayısı da asgari oyuncu sayısının altına düştüğü için maç tatil edildi. Futbolcuların cezası perşembe günü belli olacak. Her iki takım ise hükmen mağlup sayılacak.

U-17 ligi B grubunda ise Yavuzspor ile İzmit 41 Futbol Kulübü arasındaki maçta hakem Siraç Doğdu konuk antrenör Yavuz Kayalı'ya kırmızı kart gösterdi. Bunun üzerine Kayalı hakeme saldırdı. Hakem maçı tatil etti, Kayalı ise disipline sevk edildi.