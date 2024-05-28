Kocaeli’ndeki dört okuldan biri riskli!

Haber Merkezi

Eğitim Sen Kocaeli’ndeki okulların depreme karşı dayanıklı olup olmadığını Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sordu. Milli Eğitim Müdürlüğü’nden verilen yanıtta ise 1999 yılından önce yapılan okulların yüzde 25’inin yenilenmediği itiraf edildi.

Eğitim Sen Kocaeli 2 No’lu Şube Yürütme Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Aralık 2023 itibariyle okul binaları başta olmak üzere tüm eğitim kurumları, spor salonları ve eklerinin 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde tanımlanan kriterleri sağlayıp sağlamadığını sorduk. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’in imzasının yer aldığı yanıtta, 1999 yılı öncesi yapılarak hizmete açılan okul binalarının bugüne kadar yaklaşık yüze 75’inin yenilendiği belirtildi. Oysa biz Eğitim Sen üyeleri olarak Müdür beye soruyoruz, kalan yüzde 25’lik binaların durumu nedir?” denildi.

“Kocaeli’ndeki eğitim kurumlarının yüzde 25’i depremde göçecek mi?” diye sorulan açıklamada şu ifadeler de yer aldı: “Olası bir depremde enkazın altından kalacak yüzbinlerce öğrenci, on binlerce eğitim ve bilim emekçisini ve onları deprem güvenli okullarda okusun diye mücadele ediyoruz. Çağrımız ise bu duruma sessiz kalmamak olacak. Gelin deprem güvensiz okullarda eğitim alan çocuklarımıza sahip çıkalım.”