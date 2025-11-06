Kocaeli’nden vakıflara kıyak

Tahir Büyükakın idaresindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin usulsüz işlemleri, Sayıştay denetimlerine takıldı. Sayıştay’ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirdiği mali denetimler belediyeyi, “Türkiye’nin en borçlu belediyesi” haline getiren uygulamalara ayna tuttu.

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, kiraya verdiği bazı taşınmazların elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini üzerinden devretmediği belirtildi. Belediyenin, devretmediği aboneliklere ait faturaları belediye bütçesinden ödediği belirlendi. Faturaları ödenen kiracılardan elektrik, doğalgaz ve su bedellerinin tahsil edilmediği öğrenildi.

VAKIFLARA KIYAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öte yandan mülkiyetindeki bazı taşınmazları Kanun hükümlerine aykırı şekilde dernek, vakıf ve spor kulüplerine tahsis edildiği de tespit edildi. İdare yetkilileri, taşınmazların ortak hizmet projesi kapsamında dernek ve vakıfların kullanımına sunulduğu belirtse de Sayıştay denetçisi, “Yapılan işlemler netice olarak taşınmazların tahsisi sonucunu doğuruyor” diyerek belediyeyi usulsüz tahsisler konusunda uyardı.

KUŞE KAĞIDA DERGİ

AKP idaresindeki belediyenin Tasarruf Genelgesi’ne aykırı uygulaması da Sayıştay Raporu’na yansıdı. Belediyenin 2024 yılında bastırdığı, “Kocaeli Dergisi” isimli derginin renkli kuşe kağıda bastırıldığı ve Amerikan cilt ile kaplandığı bildirildi.

Belediyenin öte yandan, “Gençler Kamuoyu Araştırma Hizmeti” adı altındaki anket ve röportaj işleri ile bazı şehir dışı kültürel gezi ve organizasyon işlerini de doğrudan temin yöntemi ile alarak fahiş harcamalar gerçekleştirdiği kayda geçirildi.