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Kocaelispor, 3 futbolcusuyla yollarını ayırdı

Ajans Haberleri
  • 30.06.2025 15:07
  • Giriş: 30.06.2025 15:07
  • Güncelleme: 30.06.2025 15:07
Kaynak: AA
Kocaelispor, 3 futbolcusuyla yollarını ayırdı

KOCAELİ (AA) - Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Josip Vukovic, Mehmet Yılmaz ve Caner Osmanpaşa ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, orta alan oyuncusu Vukovic, savunma oyuncuları Yılmaz ve Osmanpaşa ile yolların ayrıldığı belirtilerek, yeşil-siyahlı takıma katkıları için futbolculara ayrı ayrı teşekkür edildi.

Bu arada, Kocaelispor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası’nda gerçekleştireceği kamp için yola çıktığı bildirildi.

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