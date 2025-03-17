Kocaelispor, 3 puana hasret kaldı

1. Lig'in 30. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan lider Kocaelispor, ligde 5 maçtır kazanamıyor.

Son olarak ligin 25. haftasında ağırladığı Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0 mağlup eden yeşil-siyahlılar, daha sonra çıktığı 5 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kocaelispor, ligin 26. haftasında Şanlıurfaspor ile deplasmanda 0-0, 27. haftada ise evinde Uğur Okulları İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 28. haftasında deplasmandaki Ümraniyespor karşılaşmasında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan yeşil-siyahlılar, 29. haftada sahasında Ankaragücü ile yine 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Son olarak Fatih Karagümrük'le oynadığı müsabakadan da 1 puan alabilen Kocaeli temsilcisi, üst üste 5 maçtan beraberlikle ayrılmış oldu.

Trendyol 1. Lig'de 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 59 puanla liderliğini sürdüren Kocaelispor, ligin 31. haftasında sahasında Sakaryaspor ile karşılaşacak.