Kocaelispor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Altay'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Körfez Brunga Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı.

Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kulübü ziyaret eden Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, antrenman öncesi futbolcular ve teknik heyetle sohbet ederek, baklava ikramında bulundu.

Kocaelispor ile Altay, 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Körfez ekibi, ligde 36 puanla 3. sırada yer alıyor.