Kocaelispor Başkanı Recep Durul: "Galatasaray'a saygısızlığın bedelini ödeteceğiz"

Kocaelispor cephesinde Galatasaray maçı öncesi tansiyon yükseldi. Kulüp Başkanı Recep Durul, sarı-kırmızılılarla oynanacak kritik mücadele öncesinde sert açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarına konuşan Durul, Kocaelispor’a yönelik tutumlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Kocaelispor’a yapılan saygısızlığın bedelini onlara kendi sahasında ödeteceğiz. Taraftarlarımızla birlikte hazırız. Sadece skor önemli değil; onurumuz ve duruşumuz için çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz.”

Durul’un sözleri, mücadele öncesi iki takım arasındaki gerilimi daha da artırdı.

BURUK’UN SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Gerilimin arka planında ise Okan Buruk’un Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamalar yer alıyor. Tecrübeli teknik adam, 3-1 kazandıkları maç sonrası Kocaelispor ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kocaelispor Başkanı'nın ilk yarıdaki maçtan sonra yaptığı açıklamaları unutmayalım. Taraftarımız da unutmadan yanımızda olacak."

"BOYUN EĞMEYİZ"

Kocaeli cephesi ise Buruk'un bu açıklamalarına şu şekilde cevap vermişti:

"Bir kulübü küçümseyerek büyüyemezsiniz. Bir camiayı hedef alarak güç gösterisi yapamazsınız. Bir şehrin onuruna dokunarak adalet ve fair-play ikliminde var olamazsınız.

Kocaelispor; kimseden korkmaz, kimseden çekinmez, hiçbir kişi, kurum ya da algı operasyonu karşısında boyun eğmez."