Kocaelispor- Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’de heyecan 24. hafta maçlarıyla sürerken futbolseverlerin en çok araştırdığı konulardan biri de Kocaelispor - Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu oldu. Zirve yarışını ve üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor’a konuk olacak. İşte 28 Şubat 2026 tarihli karşılaşmanın tüm detayları.

KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor - Beşiktaş maçı 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

Mücadele Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak ve hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Beşiktaş maçı beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi beIN Sports üzerinden izleyebilecek.

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU

Beşiktaş’ın performansı

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip 43 puanla 4. sırada bulunuyor. Son 15 resmi maçında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, lig ve kupada istikrarlı bir performans ortaya koydu.

Siyah-beyazlılar son olarak 2 Kasım 2025’te Fenerbahçe’ye mağlup oldu ve yaklaşık dört aydır kaybetmiyor.

Kocaelispor’un performansı

Kocaelispor ise 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 30 puan topladı. Yeşil-siyahlı ekip 8. sırada yer alıyor. İç sahada 21 puan toplayan Körfez temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak Beşiktaş karşısında puan arayacak.

BEŞİKTAŞ’TA EKSİKLER VE CEZALILAR

Beşiktaş’ta Kocaelispor maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Sarı kart cezalısı Orkun Kökçü ile sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure forma giyemeyecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın da sarı kart cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Yardımcı antrenör Murat Kaytaz’ın kulübede görev yapması bekleniyor.

Öte yandan Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor. Oyuncu sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

KOCAELİSPOR’DA SON DURUM

Kocaelispor’da sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska ve sarı kart cezalısı Massadio Haidara karşılaşmada forma giyemeyecek. Kaleci Aleksandar Jovanovic’in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

İKİ TAKIM 16 SEZON SONRA KOCAELİ’DE

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig’de 16 sezon sonra Kocaeli’de karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 2008-2009 sezonunda Kocaeli’de oynanan son maçı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.

