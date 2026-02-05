Kocaelispor - Beşiktaş Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Muhtemel 11’ler!

Türkiye Kupası 2025/26 sezonunda gözler Grup C mücadelesine çevrildi. “Beşiktaş Kocaelispor Türkiye Kupası maçı” için geri sayım başlarken, futbolseverler Beşiktaş Kocaelispor maçı ne zaman ve Beşiktaş Kocaelispor maçı saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Kritik karşılaşma, gruptaki dengeleri doğrudan etkileyecek.

KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Kocaelispor maçı ne zaman sorusunun yanıtı netleşti. Türkiye Kupası Grup C kapsamında oynanacak karşılaşma, 5 Şubat günü saat 18:00’de başlayacak.

Maç öncesinde en çok merak edilen başlıklardan biri de Beşiktaş Kocaelispor maçı hangi kanalda sorusu oldu. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu nedenle Beşiktaş Kocaelispor maçı canlı izle aramaları gün boyunca yükselişte.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş Muhtemel 11’i

Beşiktaş Kocaelispor ilk 11 beklentilerine göre siyah-beyazlıların sahaya Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Cengiz, Ndidi, Orkun, Cerny, Toure ve Mustafa ile çıkması bekleniyor.

Kocaelispor Muhtemel 11’i

Ev sahibi Kocaelispor’un ise Beşiktaş Kocaelispor maç kadrosu tahminlerine göre Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Muharrem, Show, Keita, Linetty, Can, Rivas ve Petkovic ilk 11’iyle sahada olması öngörülüyor.

TÜRKİYE KUPASI GRUP C PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde “Beşiktaş Kocaelispor maçı kaç kaç biter” sorusu kadar puan durumundaki tablo da yakından takip ediliyor. İşte Türkiye Kupası 25/26 sezonu Grup C’de güncel puan durumu:

Sıra Takım O G B M P 1 Beşiktaş 2 2 0 0 6 2 Rizespor 3 1 1 1 4 3 Kocaelispor 2 1 0 1 3 4 Erzurumspor 2 1 0 1 3 5 Fenerbahçe 2 1 0 1 3 6 Keçiörengücü 2 1 0 1 3 7 Gaziantep 2 1 0 1 3 8 Beyoğlu 3 0 1 2 1

MAÇ SONRASI GÖZLER SKOR VE ÖZETTE OLACAK

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Kocaelispor maçı kaç kaç bitti sorusu, anlık olarak en çok aranan başlıklar arasına girecek. Maçın tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş Kocaelispor maç özeti ve Beşiktaş Kocaelispor Türkiye Kupası sonuç sorguları da yoğunluk kazanacak.

Beşiktaş Kocaelispor maçı ne zaman?

Beşiktaş Kocaelispor Türkiye Kupası maçı 5 Şubat günü oynanacak.

Beşiktaş Kocaelispor maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 18:00’de başlayacak.

Beşiktaş Kocaelispor maçı hangi kanalda?

Maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye Kupası Grup C’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Kocaelispor - Beşiktaş mücadelesi, hem puan durumu hem de grup liderliği açısından büyük önem taşıyor. Saat 18:00’de başlayacak karşılaşma, kupanın en çok konuşulan maçlarından biri olmaya aday.