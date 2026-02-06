Kocaelispor-Beşiktaş maçında düşerek hayatını kaybeden Harda Kaçmaz'ın cenazesi kaldırıldı

Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Harda Kaçmaz'ın cenazesi kaldırıldı.



Kocaelispor taraftarı 21 yaşındaki Kaçmaz'ın cenazesi, Gültepe Mahallesi'ndeki Zeytinlik Camisi'ne getirildi. Baba Fehmi Kaçmaz, oğlunun Kocaelispor bayrağı serili tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Genç taraftarın cenazesi, Kent Mezarlığı'nda defnedildi.



Cenaze törenine, Kaçmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, takım kaptanı Gökhan Değirmenci, Kocaelispor oyuncuları Ahmet Oğuz ve Muharrem Cinan, Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Enver Güler ve Kocaelisporlu taraftarlar katıldı.